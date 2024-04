Pahalased on kolinud pandimajast Facebooki

Rauno Emmari sõnul erinevad 90ndatest tuntud ja tänapäevased pandimajad nagu öö ja päev. „Tänapäeval peavad eranditult kõik, kes pandimajja asju müüa toovad, enda isiku lepingu sõlmimiseks dokumendiga kinnitama. Samuti on kõikjal kaamerad, mis minimeerib kahtlase kontingendi ning teeb politsei töö lihtsaks. Iga teenindaja saab rahapesu vastase koolituse ja professionaalse väljaõppe ning meil on omad nipid ja küsimused, kuidas kahtlast kaupa ära tunda. Ütlen kohe ära, et siia pole mingit mõtet sellist kraami tuua,“ ütles Emmar.