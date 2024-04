Inimesed eelistavad kulleritele pakiautomaate

Omniva tellimusel kolmes Balti riigis läbiviidud uuringu tulemused näitavad, et pakkide saamist läbi pakiautomaadi peetakse mugavamaks kui kulleriga toomist. 64% Eesti vastanutest kinnitas, et Omniva pakiautomaadid asuvad nende kodule ja igapäevastele marsruutidele lähedal ning 62% jaoks saab neist paki kätte endale sobival ajal. Samal ajal väitis vaid 20% Eesti vastanutest, et kuller toob paki neile sobival ajal. Sarnane trend on jälgitav ka Läti ja Leedu vastustes.

Omniva innovatsiooni- ja tehnoloogiajuhi Martti Kuldma sõnul kinnitab värske uuring Omniva enda statistikat, et inimesed eelistavad aina rohkem pakiautomaate kulleritele. Ettevõtte statistika näitab, et esimese ringiga viivad kullerid kätte vaid 40% pakkidest, mis tähendab, et 60% inimeste jaoks see aeg või koht ei sobinud. “Pakiautomaati saabunud pakk jätab tellijale rohkem vabadust otsustada, millal ta sellele järele läheb. Teame ju kõik, et kuller helistab sageli ebasobival ajal ja tekitab pahatihti ühe lisakohustuse enda ootamise näol päeva juurde,” rääkis Kuldma.