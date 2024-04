Estonian Voices põikab Türile uut albumit esitlema

“Nimetame ise uuel albumil kõlavaid laule “südamelauludeks”, aga neid võib võtta ka kui kolmeteist lühijutustust, mille oleme püüdnud üheks helgekõlaliseks helivaibaks seada. See album teeb iga kuulaja kõrvadele ühe mõnusa pai,” kirjeldab albumit Estonian Voicese liige ja kunstiline juht Kadri Voorand.

Albumil kõlab originaallooming. Kuuleb laulja-laulukirjutaja tüüpi meloodiaid, mida Estonian Voicese kuus lauljat neile omase delikaatsuse, kõlakvaliteedi ning harmooniatunnetusega esitavad. Enamiku albumi muusikast on kirjutanud Kadri Voorand, ühe pala autoriks on ansambli sopran Maria Väli. Lõpptulemusse on oma panuse andnud kõik ansambli liikmed – lisaks eelnimetatutele Mirjam Dede, Aare Külama, Rasmus Erismaa ning Mikk Dede.