Kogukonna maja üks eestvedajaid Aili Avi märkis, et just oma aia tarvis nad nüüd Järvamaa pealt vanu ajalehti kokku ajavadki. "Meie eesmärk on teha elurikas aed, kus putukad ja siilid leiavad varjupaika," sõnas ta.

Ettevõtmist veavad Marian Nummert ja Aina Lee. "Kogume vanu taluaialilli ja soetame juurde ka suuremaid püsikuid, et toitained ja ilu oleks üheskoos. Meil on mõte teha ka väike toidusalu, et oleks midagi otse aiast põske pista. Marjapõõsad ja kuumaasikapeenrad on juba olemas. Nüüd võiks veel istutada mõne pihlaka ja muid söödavate vilajdega taimi või puid," arutles Avi.