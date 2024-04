Ahula riideaidas asjadel hindu ei ole

Ahula riideaita eest vedavad Reet Kaljula ja Hetty Juurik on koostanud plaani, kuhu nad on pannud kirja oma tegevuse eesmärgid, nagu sotsiaalse turvalisuse ja abi osutamine ning selle vahendamine. Vestluse käigus rõhutasid nad, et Ahula riideait on koht, kust on võimalik leida endale eluks hädavajalikku.



«Meieni on leidnud tee need, kes oma sissetulekutest lähtuvalt pole saanud lubada endale pikka aega garderoobi uuendamist, ja need, kelle rahaseis ei võimalda soetada hooajarõivaid ega tarbeesemeid,» selgitas Kaljula. «On ka neid, kellel on kõik eespool öeldu võimalik, kuid kes soovivad omalt poolt panustada annetusega või otsivad oma riidekappi vaheldust.»



Peale selle teevad Juurik ja Kaljula kohapeal tasuta teenusena rõivaste kohendust vastavalt inimese soovile ja kõrvaldavad pisivigu. «Meil on olnud võimalus aidata neid, keda on tabanud õnnetus. Kolme esimese tegevuskuu jooksul oleme saanud osutada abi juba kolmele perele alates voodipesust kuni toidunõudeni,» ütles Kaljula.