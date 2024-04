FOTOD ⟩ Järvamaa muuseumi endine hoone läks oksjonile

Ajakeskuse Wittenstein juhatuse esimehe Ants Hiiemaa sõnul läks hoone oksjonile seetõttu, et sihtasutusel sellega tulevikuplaane pole. «Seoses tegevusmuuseumi avamisega Tallinna tänaval on meil pinda nii palju juurde tulnud, et Lembitu pargi maja me enam ei vaja. Seisev suur hoone on meile kulu, samuti nõuaks liiga suuri investeeringuid ise sinna majja midagi teha,» selgitas Hiiemaa.