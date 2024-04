Loodusmuuseumi eksperdid kutsuvad Paide linnaloodust vaatlema

Paide retkel osaleb ka loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse ekspert Veljo Runnel, kes on Paidest pärit.

Vaatlusretked on sissejuhatus Ellujäämise Kunstide Loodusloovusfestivalile, mille raames toimub 8.–9. juunil loodusvaatluste maraton, kus loodushuvilised ja -teadlased panevad eelnevalt registreeritud maratonialadel kirja nii palju eluslooduse liike kui võimalik.

Festival on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Festivali peakorraldaja on Tartu ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, partner on sihtasutus Tartu 2024.