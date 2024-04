Silmapaistvatele kultuuripärandi hoidjatele jagus toetust

Järvamaa kogukonnafondi juhataja Valev Väljaotsa sõnul on ühe stipendiumi või toetuse suuruseks 200 eurot ehk kokku on eraldusi käesoleval aastal 800 eurot. Kõik see on võimalik vaid tänu lahketele annetajatele. Kultuuripärandi hoidjate toetamistele on õla alla pannud: Tiit Kanne, Tarmo Thompson, Asta Väljaots, Rainer Eidemiller, Eha Pehk, Tiiu Schüts, Lauri Läänemets, Pipi-Liis Siemann ja Valev Väljaots.