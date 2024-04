Tõstjad võistlesid kahes riigis korraga

SK Vargamäe vanemtreener Ahti Uppin andis teada, et toimunud U13 vanuseklassi Eesti meistrivõistlustel osales neilt neli noort. „Kokku võttis võistlustes osa kaheksa tüdrukut ja 12 poissi, mis on ajaloo väikseim osavõtjate arv. See paneb mõtlema,” nentis ta.