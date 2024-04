Uue näoga Paide naiskond alustab innukalt hooaega

Koosseisu osas on Paide Linannaiskonnas väga palju muudatusi, kuigi eelmise hooaja põhituumik on samuti jätkamas. "Hea meel on, et pärast nelja aastat Tartu Tammekas on Järvamaale naasnud Anna-Maria Mets," sõnas ta.

Anna-Maria Mets on taasliitunud naiskonnaga. Foto: Liisi Troska

Meistriliiga kogemust lisavad meile Pärnu Vaprusest Kaja Jaakson ja Teele Vespere, Põlva Lootosest Liisa Lepasaar, Viljandi Tuleviku ja Suure-Jaani ühendvõistkonnast Alina Bilokon, Katarina Põldur, Maria Soll ning Teisi Toomsalu, viimatimainitu on esindanud ka Eesti naiste rahvuskoondist.

Klettenbergi sõnul on kokkumäng hetkel üsna olematu, aga selle kallal tehakse kõvasti tööd. "Meiega on mitmed oma klubi kasvandikud tüdrukute U16 võistkonnast, kelle hulgas on juba olemas mitu potentsiaalselt algkooseisu mängijat. Adele Sofia Berg on hetkel Eesti U17 koondisega turniiril San Marinos. Usun, et meie noortele mõjuvad algav hooaeg, tugevam konkurents ja uued väljakutsed väga hästi," lisas ta.

Noored mängijad, nagu Adele-Sofia Berg, koputavad ka juba jõuliselt naiskonna uksele. Foto: Liisi Troska/Paide linnameeskond

Treenerina soovib Klettenberg, et mängijad tegutseksid igal mängul naudingu, tahte, positiivsete emotsioonidega ja annaksid endast maksimumi. "Tahan, et meil tekiks hea ühtsus ja võistkonnatunne ning väljakul mängiksime „üks kõigi, kõik ühe eest“ suhtumisega," lausus ta.

Klettenbergi meelest peaks mängijad inspireerima oma tegevustega väljakul järelkasvu, et üha rohkem Järvamaa tüdrukuid leiaksid tee klubisse ja treeniksid sellise tahtega, et ka ühel heal päeval naiskonnas mängida. "Meil on põnev kooseis, kes on suuteline ilusat mängu mängima, aga veidi tuleb anda ka aega atra seada. Eesmärk on siiski sügisel rikkalik viljavõtt," sõnas ta.

"Klubina tahame naiste ja tüdrukute jalgpallis astuda suure sammu edasi. Järgmise kolme aasta plaan on naiskonnaga tõusta meistriliigasse ja mängida seal tulevikus kõige kirkamatele medalitele ja eurokohtadele, sest tippklubina me madalamat eesmärki seada ei saa. Loodame veelgi laiendada kandepinda Järvamaal, kus hetkel meil on treenimas ligi 100 tüdrukut ja meistrivõistlustel osalemas kolm noortevõistkonda," tutvustas ka tulevikuplaane..

Kodumängudel ootab Klettenberg tugevat toetust ja kaasaelamist fännide poolt. "Oleme klubis kokku leppinud, et suvel korraldame mõne kodumängu ka suuremalt ja seda Paide linnastaadionil Premium liiga kodumängu raames," märkis ta.