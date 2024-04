Järva vald teenib prügila müügist pea 900 000 eurot

Kohalikul omavalitsusel oli mõistlik prügilat omada seni, kuni sai ladestada olmejäätmeid – see lahendas nii korraldatud jäätmeveo sihtkoha probleemi kui teenis omavalitsusele ka tulu. Enam segaolmejäätmeid ladestada ei tohi. Kui olmejäätmeid ei saa ladestada, siis ei teeni prügila tulu ja kasumit sarnasel kujul, nagu enne 2022. aasta aprilli ning Väätsa Prügila ei too Järva valla eelarvesse täiendavat dividenditulu. Omanikuna peaks vald täiendavalt ettevõttesse investeerima, et tagada ettevõtte kasumlikkus. AS Väätsa Prügila investeerimiskavas kavandatavad mahud halvendaksid valla võimet teha investeeringuid valdkondades, mis kuuluvad omavalitsuse ülesannete hulka.