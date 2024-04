Järva vald sai oma ridadesse juurde mitu uut noortega tegelejat

Juba novembrikuus said Albu noored endale uue noorsootöötaja. Alliken Koršunov on saanud nende kuude jooksul noortele väga omaseks. Ka Põhja-Järva kooli huvijuhid, Kaia Maasik ja Ave Print liitusid asjaosalistega ning on nüüd koolidele toeks sündmuste korraldamisel ja traditsioonide hoidmisel. Imavere ja Koigi kooli õppekavaväliseid tegevusi korraldab 3. aprillist Elli Kiviorg.