Karinu mõisas toimetavad maailmakodanikest norrakad

Maria sõnul on nad parajad maailmaavastajad, sest just enne seda olid nad elanud Hispaanias. „Eestis käisid meie lapsed spordikoolis ning mulle meeldis siinne õppekvaliteet ning üldine elukeskkond,“ tõdes ta. „Meile sobib siinne vaikus ja rahu ning samas on Norra ka lähedal, lisaks on liiklus hea ja kõik teenused on ainult väikese sõidu kaugusel,“ põhjendasid nad valikut.