33 aastat end sotsiaaltööle pühendanud Piret Avik tunnistas, et sotsiaaltöötaja sai temast juhuse tahtel. 1990. aastate alguseks oli ta olnud kolme lapsega seitse aastat kodune. Tartu ülikoolis olid fi loloogiaõpingud (soome-ugri keeled ja rahvaluule) jäänud pooleli. Ühel hetkel avastas ta, et ainult kodune elu ei vii edasi – oleks vaja ka tööd teha. „Läksin saama jõulupakke, mida Tallinna linnavalitsus kolme- ja enamalapselistele peredele lahkelt jagas. Sattusin ühe ametnikuga jutu peale ja tema ütles, et nad jagavad kõike, isegi tööd,“ rääkis Avik.