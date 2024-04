Kauplusauto kadumisel jääb toidu kojusaamiseks mitu võimalust

Tänased kauplusauto kliendid saavad edaspidi kasutada valla teenuseid. Nüüdseks on suurenenud valla pakutavate teenuste hulk, ka on erasektor (Selveri e-pood) laiendanud siia piirkonda oma kullerteenuse ja sellega tagatakse elanikele esmatarbekaupade kättesaadavus. Lisaks on inimesed ise väga liikuvad ning kauplusauto teenust kasutavate klientide hulk on aasta-aastalt langenud.