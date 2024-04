See verstapost pani kogukonda siiralt rõõmustama. Ühisel jõul ja nõul on omanäoline pood üle elanud ka rasked ajad ning pakub endiselt üllatusi nii suurtele kui väikestele magusasõpradele.

Convi Food Sweetsi juht Anu Zinovjev ütles, et poe edu pant on kindlasti olnud tootmisettevõtte toetav õlg. «Meil õnnestus küll olla õigel ajal õiges kohas, kuid kauplusega, kus müüakse­ ainult magusat, me tõenäoliselt praegu ei tegeleks,» lausus ta. «Rasked ajad on aidanud üle elada tootmine ja veidi parematel aegadel on kauplus ise toime tulnud.»