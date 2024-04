Suusakaksikud rühivad käsikäes üha kõrgemasse tippu

Kui president Alar Karis mõne nädala eest Järva valda külastas, esitas ta vallavanem Toomas Tammikule küsimuse, kes on nende valla kuulsaimad nimed. Tammik vastas, et esmajoones muidugi kirjanik Anton Hansen Tammsaare. Teisena nimetas ta aga suusakaksikuid Kaidy ja Keidy Kaasikut, kes on nii väikesest kohast nagu Aravete jõudnud tippsortlastena välja olümpiamängudele.