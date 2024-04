Staažikad abipolitseinikud said tänutäheks tunnustusristid

"Üht vaba riiki, nagu Eestit, iseloomustabki see, et igal inimesel on sisemine tahe vabadust kaitsta," ütles tunnustusüritusel sõna võtnud president Alar Karis. "Just seetõttu vääritegi teie, head abipolitseinikud, eriliselt esiletõstmist. Te väärtustate kõike seda, mis meile rahvana on kallis. Te pühendate oma aega ja jõudu, et hoida meie kogukonnad turvalised. Ning näitategi seeläbi meie laiapindse kaitsetahte tugevust."