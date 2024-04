Ära vii oma sularaha pakiautomaati või postkontorisse

Lääne prefektuuri veebipolitseinik Elina Laas selgitas, et skeem on selline, et enamasti ainult vene keeles rääkiv helistaja väidab end olema maakler, pangatöötaja, politseiametnik, mobiilsidefirma töötaja või ka Smart-ID kasutajatugi ning annab teada, et kliendi pangakontol on toimumas kahtlased tehingud, tema nimel on laenu võetud või keegi võõras on kontole ligi pääsenud. Samuti võidakse paluda osaleda salaoperatsioonis ebausaldusväärsete töötajate tabamiseks või näiteks mobiilsideoperaatori leping hakkab aeguma ja on vaja seda pikendada, sest muidu ei saa telefoninumbrit enam edasi kasutada.