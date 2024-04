JOKA võistkonnad tõusid Jüriööjooksul poodiumile

Ühisstardist alanud võistlusel võttis avavahetuses kindla liidrikoha hilisem võitja võistkonna Värska OK Peko avavahetuse jooksja Kristo Heinmann, kes edestas järgnevat üle kolme minuti ja võitis Jüriöö avavahetuse juba kaheksandat korda. JOKA klubi avavahetuse jooksjal Mehis Murul etapi algusosas orienteerumine ei sujunud, ent raja teise poolega tõusis ta kümnendaks, kuid kaotus liidrile oli siiski pea kümme minutit. Teises vahetuses jooksid naised ja JOKA võistkonnas tegi Sigrid Ruul Poopuu hinnangul talle omaselt hea kindla jooksu ning tõstis võistkonna kuuendaks. Kolmandas vahetuses olid rajal taas mehed. Liidrina jätkas endiselt Peko võistkond, ent teise etapiajaga raja läbinud Raiko Marrandi tõstis JOKA võistkonna kolmandaks ja vahe liidriga kahanes kuule minutile. See andis JOKA klubi liidrile ja Eesti parimale naisorienteerujale Evely Kaasikule võimaluse klubi esikoha heitlusse tõsta. „Evely tegigi suurepärase jooksu, edestades etapil järgnevaid üle seitsme minuti ja viis JOKA klubi viimase vahetuse eel ligi paari minutiga liidriks,” kirjeldas Paul Poopuu. „Viimases vahetuses läks JOKA eest rajale Tiit Tähnas, ent teda jälitamas olid Eesti koondise mehed Sergei Rjabõshkin Värska OK Pekost ja Kenny Kivikas OK Ilvesest. Paraku algas ankruetapp meile kohe ebaõnnestumisega, sest kohe esimese kontrollpunkti leidmisel lipsas sisse paari minutiline viga. Edasi kulges jooks kolme liidervõistkonna vahel tasavägiselt ja pealtvaatajatele avatud vaate kontrollpunktis olid võistkonnad napi paari minuti sees ning ees ootamas võsane ja halva läbitavusega raja lõpuosa, mis jättis võiduvõimalusi veel kõigile kolmel. Liidervõistkonna Värska OK Peko ankrumees oli ka raja lõpuosas kindel ja seega kuulus igavesti rändav Jüriööjooksu peaauhind Kalevipoeg kivi viskamas Setomaa esindusvõistkonnale. Põnevalt kulges heitlus järgnevatele poodiumi kohtadele, kus OK Ilvese ankrumees ei suutnud paari kontrollpunkti korrektselt läbida ja JOKA ankrumees kasutas selle kindlalt ära ning tõi oma võistkonna teisena finišisse.”