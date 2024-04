Järvamaa mehed tegid Võhandu maratonil tugeva tulemuse

Marti Lepik selgitas, et tema jaoks oli see seitsmes ja Andrese jaoks 18. Võhandu maraton. „Mul on väga hea meel, et olime taaskord tehniliselt väga puhtad just veskitammidest laskumistel ja ka kivide vahel põigeldes, tabasime küljega vaid ühte neist,” kirjeldas Lepik. „Küll aga oli meil ka parajalt õnne, kuna kaks alust läks kummuli täpselt meie kõrval ja saame olla vaid õnnelikud, et nad meid kaasa ei haaranud, sest vesi oli sel korral ümberminekuks ikka väga külm ja ilm samuti.”