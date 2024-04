PILDID Nurme kool korraldas moeshow

Nii valmistas iga klass ette esitluse, mis räägiks edasi taaskasutuse võimalustest või demonstreeris rõivaid, mis on loodud vanade esemete uuestisündimise tulemusel. Kõikidel klassidel oli vabad käed oma loovuse valla päästmiseks - oluline oli vaid see, et oleks seotus taaskasutusega ning et tulemus oleks inspireeriv ja praktiline. Enamus õpilasi valmistas oma rõivad käsi- ja tööõpetuse tundides, aga oli lapsi, kes tegid oma esemed kodus. Eesmärgiks oli avada silmi ja muuta mõtteviisi. Nurme kooli ettevõtmist alustas külalisesineja Anna Lohmatova, kes on Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini ja Materjalide Labori projektijuht. „Ta loob ja viib ellu ringluse valdkonna projekte, keskendudes moetööstusele,” selgitas Triin Konrad. „Nurme Kooli moeshow lõpetas Järvamaa bänd SigaRillo, kes suutis jalga keerutama meelitada kõik kohalolijad.”