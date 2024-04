Nurme Kooli õpilasi inspireerib taaskasutus

"Õppetöö Nurme Koolis ei ole pelgalt istuv ja kuiv, vaid elav ja kaasahaarav, sest oleme pühendunud rohetehnoloogia ja looduse valdkonna teadmiste ning oskuste arendamisele," ütles Nurme Kooli huvijuht Triin Konrad. Nurme Kooli õpilased on täis energiat ja loovust ning neil on suur soov muuta maailma paremaks kohaks ning sellest tulenevalt kutsusid 7. klassi õpilased ellu vanadest asjadest kokku pandud moeetendus pealkirjaga "Vanast saab UUS".

Iga klass valmistas ette esitluse, mis rääkis taaskasutuse võimalustest või demonstreeris rõivaid, mis on loodud vanade esemete uuestisündimise tulemusel. Kõikidel klassidel olid vabad käed oma loovuse valla päästmiseks - oluline oli vaid see, et oleks seotus taaskasutusega ning et tulemus oleks inspireeriv ja praktiline. Enamus õpilasi valmistas oma rõivad käsi- ja tööõpetuse tundides, aga oli lapsi, kes tegid oma esemed ka oma kodudes. "Eesmärgiks oli avada silmi ja muuta mõtteviisi. Prügi, mida me tavaliselt viskame ära kergelt ja mõtlematult, omab tegelikult suurt potentsiaali," ütles huvijuht.