Kinnistul asub pärandkultuuri objekt, Saare (Rodima) on põline talukoht). Ehitisregistrisse on kantud elamu. Teised hooned ei ole kantud ehitisregistrisse.

Kinnistul asuvad hooned on lagunenud. Hoonetes ja kinnistul asuvad aja jooksul kogunenud vallasasjad. Kinnistul asuv mets on raiutud. Kinnistul on kehtiv elektri võrguleping. Kaev ja kanalisatsioon puudub. Kinnistu asub 50 km kaugusel Tallinnast, 15 km kaugusel Tapa linnast.