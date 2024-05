Järvamaa kutsehariduskeskus valmistub innovaatiliste ideekavanditega tulevikuoskuste õpetamiseks

"Oleme tõeliselt tänulikud ja ei saa salata, ka üllatunud, et kutseõppeasutused sedavõrd meie üleskutsest inspireerusid ja nii innukalt reageerisid. Kaasasid nii oma kooli meeskondi kui erinevaid tööandjaid ja kõrgkoole ning tulid välja kokku tervelt 39 ideekavandiga. Eriti tahaksin tunnustada Tartu Rakenduslikku Kolledžit ja Pärnumaa KHK-d, kes näitasid üles erilist aktiivsust ja innovaatilisust," ütles kutsehariduse reformi juht Triin Laasi-Õige. "Loodame, et esitatud ideed vormuvad edukalt õppekavadeks ning loovad rakenduslikku haridust eelistavatele õppijatele põnevaid arenguvõimalusi. Ideekavandid on tulevikku vaatavad ja suunatud just nende oskuste õppele, mis võimaldavad õppijail oma tulevases tööelus olla edukad ja hinnatud tegijad,” selgitas Laasi-Õige.