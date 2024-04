PILDID ⟩ Järvamaa mudilased tutvusid pealinnaga

Raitar kinnitas, et elamusi said selle kahe päevaga nii lapsed kui õpetajad. „Tagasiteel rongis uuris nii mõnigi minu käest, millal me jälle Tallinnass sõidame? Eks see ongi juba saanud traditsiooniks, kevadel Tallinnasse sõita, kas siis teatrisse või muuseumi. Ideid juba järgmiseks korraks jagub.”