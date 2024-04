Soeta nullpilet, näed kontserti ja presidenti!

Presidendi kantselei kinnitas Järva Teatajale, et emadepäeval on presidendipaar Türile tulemas, ja ka Türi kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe sõnas, et tõepoolest on presidendi kantselei ja ERRi koostöös korraldatava kontsertaktuse paigaks valitud kevadpealinna kultuuritempel.