Linnavalitsuse hoone ootab väikest uuenduskuuri

Paide linnavalitsuse ehitusosakonna juhataja Mait Grigorjev ütles, et sel aastal plaanib linnavalitsus Pärnu 3 hoonet veidi remontida ning selleks on eelarvest eraldatud 39 000 eurot ilma käibemaksuta. Hankeplaanis on kavandatud selle raha eest tellida ventilatsioonisüsteemi väljaehitus ning fassaadi ja katuse rekonstrueerimine.

Grigorjev märkis, et esmalt puhastavad nad sokli vanast ja pudenevast krohvikihist, et näha millises seisus on seal all peidus olnud paekivid. Kuna hoone asub linna muinsuskaitsepiirkonnas, tuleb kindlasti aru pidada muinsuskaitseameti esinadajaga jõudmaks järelduseni, millised lahendused oleks majale parimad. "Kui vähegi võimalik, jätaksime ilusa paekivi katmata, aga kui kivide seisukord seda ei luba, tuleb maja alusäär uue krohvikihiga katta," rääkis ta võimalustest.