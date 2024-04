Uus pakiveoettevõte laienes Järvamaale

"Leedu Post tegi otsuse siseneda pakiautomaatide valdkonda rohkem kui kümme aastat tagasi. Olles edukalt end Leedu turul sisse seadnud, oleme nüüd valmis pakkuma oma teenuse eeliseid klientidele kogu Baltikumis. Veebipoodides ostlemine on muutumas üha sagedasemaks ja pakiautomaadid peamiseks kohaletoimetamise viisiks. UNISEND on valmis täitma klientidele antud lubadust – Saada. Võta vastu. Lihtne," ütleb Leedu Posti tegevjuht Rolandas Zukas. Statistikaportaali Statista prognoosi kohaselt kasvab aastatel 2023–2027 kolme Balti riigi e-kaubanduse turg igal aastal 11%. Lisaks on täheldatud, et pakiautomaatide kaudu liikuvate pakkide arv piirkonnas kasvab igal aastal, samal ajal kui vajadus kullerteenuste ja postkontoritesse toimetamise järele väheneb.