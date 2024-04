Lasteaia õuel on ruumi lastele, putukatele ja kanadelegi

Kuidas tibudega käituda tohib või ei tohi, selle on Mesimummide rühma lapsed reeglitesse kirjutanud.

«Me oleme Mesimummid, meil on suur õueala – muidugi me tahame siin kanu pidada!» teatab rõõmsalt Väätsa lasteaia Mesi­mummide rühma kasvandik Hooandja platvormile postitatud video­klipis. Hooandja abiga loodavadki Mesimummid nüüd koguda raha, et lasteaia õuele kanamaja püstitada.