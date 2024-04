Vilgas ja ohtlik tants valimisõiguse äravõtu ümber

Teema on keeruline ja jääb kaugeks enamikule poliitikutele tavakodanikest rääkimata, mistõttu üritavadki kavalpead hetkeolukorrast poliitilist kasu lõigata. Miks mina võtsin nõuks asja selgitada, kuigi see on paras masohhistlik katsumus? Ma ei salli rahva ärakasutamist, mis selles küsimuses on minu arvates ka Eesti riigile ohtlik, või vähemalt peaks sellega tegeledes olema ettevaatlik.



Viimased aastad Eesti poliitikas on näidanud, et häälte mõttes pole just väga tõhus rääkida tõtt – müüb hoopis trummitagumine ja luiskamine mõne päevapoliitilise teema või atraktiivse illusiooni ümber. Kohe meenus igihaljaks muutunud ütlus «Lugege mu huultelt, maksud ei tõuse», mis kehtis küll seni, kuni hääled olid käes. Neil, kes räägivad asjadest ausalt, valimistel nii hästi ei lähe. Loodan siiski, et ükskord tõde tõuseb ja vale vaob – vaja on vaid rohkem aega. Iseendaks jäämises on oma võlu ja põhiseaduskomisjoni liikmena on mul ka kohustus teha selgitustööd.



Eesti põhiseadus ütleb sõnaselgelt, et kohalike omavalitsuste volikogude valimistel omavad hääleõigust selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud. Need on Eesti kodanikud, Euroopa Liidu riikide kodanikud, kodakondsuseta isikud – niinimetatud halli passi omanikud ja välisriikide kodanikud, kes ei ole ELi kodanikud.