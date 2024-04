Kesk-Eesti politseijaos­konna patrulltalituse juht Alar Smirnov sõnas, et politseinikud kontrollisid eelmisel nädalal Järva- ja Raplamaal 36 kohta, millest inimesed oli liiklustalgute veebilehel teada andnud. «Selle aja jooksul vesteldi kahe sõidukijuhiga, fikseeriti 12 kiiruseületust ja kolm muud rikkumist,» täpsustas ta. Smirnov oli tänulik inimestele kohtade teadaandmise eest ja liiklusjärelevalve käigus need murekohana ka ära märgiti. «Politseil on ka edaspidi plaanis neis kohtades liiklust jälgida,» lausus ta. «Kõik murekohad pole võib-olla sellised, kus peaks tingimata kiirust mõõtma, vaid oleks otstarbekas tee-ehituslikult midagi muuta. Selles suhtes teeme ettepanekuid teeomanikele.»