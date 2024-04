Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

*Kui Paide linn ja Türi vald müüsid mõni aasta tagasi oma osaluse Väätsa Prügila ASis maha ning teenisid sellest vastavalt 1,7 ja 1,8 miljonit eurot, on sama rada minemas ka kolmas toonane ettevõtte aktsionär, Järva vald. Sellega lõpeb Järvamaa omavalitsuste ühine jäätme-ettevõtluse ajalugu, mis sai kuulsusrikka alguse veerand sajandit tagasi.

Praegu ligi viiendikku aktsiatest omav Järva vald loodab lisada müügiga oma eelarvesse veidi alla 900 000 euro, mis proportsionaalselt teeb ühe aktsia hinnaks sama palju, kui oli Paide linna ja Türi valla osaluse müügil. Ostja suhtes üllatust pole: aktsiad ostab ära firma praegune enamusaktsionär Ragn-Sellsi aktsiaselts.

*Viimastel aastatel on Järva vallas Jõgisoo külas ilmnenud veega tõsine probleem, mis on muutunud üha teravamaks. Seda kinnitas ka vee-ettevõtte Paide Vesi juhatuse liige Kuldar Kipper. «Oleme püüdnud vee-ettevõttena osutada Jõgisoo küla klientidele kvaliteetset teenust, kuid et tervikuna on veetaristu amortiseerunud, osutub see järjest keerulisemaks,» ütles ta.

Jõgisoo küla puurkaev on vananenud, mistõttu on veeanalüüsid näidanud suurenenud rauasisaldust ja sadet. «Lisaks on vesi olnud periooditi ebameeldiva lõhnaga ja pruunika värvusega,» märkis Kipper.

Olukorra parandamiseks võttis Järva vallavolikogu vastu otsuse, millega kohalik omavalitsus tagab omaosaluse selleks, et ühendada Jõgisoo küla vananenud puurkaevu asemel Ambla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Toetust tööde tegemiseks küsib Paide Vesi Keskkonnainvesteeringute keskuselt.