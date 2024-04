Presidendi abikaasa Paides Selleks, et lapse sünd oleks rõõmus ja turvaline kogemus, on vaja tagada professionaalne meditsiinilise abi kättesaadavus

„Selleks, et lapse sünd oleks rõõmus ja turvaline kogemus, on vaja luua toetav keskkond ning tagada professionaalne meditsiinilise abi kättesaadavus,“ sõnas Sirje Karis. Ta tunnustas haigla arstide, õdede, ämmaemandate, hooldajate pühendumust, professionaalsust ja nende töö olulisust piirkonna inimeste jaoks.

„Mul on hea meel, et Sünnitusmajade Fondi ja heategevusliku Aitan Eestit MTÜ toel saab Järvamaa Haigla sünnitusosakond nüüd abiks seadme emade paremaks jälgimiseks. Olgu see abiks, et tagada emade ja nende sündimata laste heaolu ning aidata kaasa ohutule sünnitusele,“ ütles Sirje Karis. Eestis sündis eelmisel aastal 10 721 last, kellest 216 sündis Järvamaa haiglas.