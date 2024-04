Peresõbraliku märgist püüavad ka Järvamaa toidukohad

„On rõõmustav näha, kuidas aasta-aastalt üha enam toidukohti püüdleb peresõbralikkuse poole. Sel aastal on kandidaatide hulgas mitmed eelmiste aastate tunnustatud kohad, kuid ka täiesti uusi tulijaid. Projekti käigus soovime üles leida just need kohad, kus peredel on väga hea käia ja kus neid avasüli oodatakse”, ütles peresõbraliku toidukoha märgise projektijuht Kirly Sadam.