Mullune parim juht tuleb Järvamaa ettevõtjatega kohtuma

Ettevõtjaks ja juhiks olemise kogemuslugu jagab Veiko Veskimäe, kes on pärjatud 2023. aasta parima juhi tiitliga.

Veikot iseloomustab tema tegevustes ambitsioonikus, ta on ehitusettevõtte Verston OÜ asutaja ja liige, aitab edendada kohalikku elu ning on Paide Linnameeskonna president, kelle soov on Paide Linnanaiskonna tõus meistriliigasse järgmiste aastate jooksul.