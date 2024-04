Imavere sai endale noore raamatukoguhoidja

„36 aastat ja üheksa kuud," teab nüüd juba endine Imavere raamatukoguhoidja Allika Jüris täpselt. Just nii kaua ta siin töötas. „Eks inimene peab muud ka proovima. Muuseumist tuli mulle pakkumine ja nüüd olen seal peavarahoidja – enne võtsin arvele raamatuid, nüüd museaale," selgitab Allika ja tunnistab, et tundis end siin nagu kodus ja raamatud olid talle nagu lapsed. „Eks ma nutsin ka mõned korrad, see pole lihtne. Aga nüüd on nii."