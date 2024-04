Tiina Oraste järgmine töökoht saab olema naabermaakonnas

KÜSKi nõukogu esimees Aage Õunap ütles otsust kommenteerides, et sihtasutus vajab võimekat juhti, kes viib edukalt ellu KÜSKi eesmärke. Aage sõnul nägi nõukogu Tiina Orastes potentsiaali anda kogukondadele ja vabaühendustele võimendus kodanikühiskonnas aktiivselt osaleda ja olulistel teemadel kaasa rääkida. „Uus juht võtab KÜSKi üle heas seisus, senine juhatuse liige Anneli Roosalu on neli aastat vedanud sihtasutust õiges suunas – kodanikuühiskonna kaasamisele ja koosloomele suunatult. Soovime nõukogu poolt Tiinale jõudu ja õigeid valikuid KÜSKi professionaalse meeskonna juhtimisel,“ ütles Aage Õunap.

Siseminister Lauri Läänemets ütles, et tal on hea meel, et KÜSKi juhina alustab Tiina Oraste. „Olen kindel, et Tiina eestvedamisel muutub KÜSKi roll kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamisel ja kogukondade aktiivsuse tõstmisel veelgi olulisemaks. Tiina varasem töökogemus ja suhtlusvõrgustik eri asutustest, millest enamik on tihedalt kodanikuühiskonnaga seotud, aitab KÜSKil saavutada seatud eesmärke ning toetada meeskonna ja organisatsiooni arengut,“ märkis Läänemets.