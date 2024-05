Õppereis viis Hollandisse

Teisel päeval, 16. aprillil, toimus kohtumine HIP92 organisatsiooniga, mis on eriti silmapaistev oma rahvusvaheliste projektidega, mille eesmärk on tuua kokku erinevaid vanusegruppe ning pakkuda elamusi ja oskusi noortele. Tänaseks päevaks on nad ellu viinud 25-30 rahvusvahelist projekti, milles on osalenud üle 1000 inimese. HIP92 on keskendunud õpilasvahetuste korraldamisele.