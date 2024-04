Tuntud stand-up koomik astub üles Wittensteini Tegevusmuuseumis

"Jätkuvalt on sisimas tunne, et Paide inspireerib. Raske on Paides mitte nalja teha", sõnas Tigran. "Olen esinenud Eesti eri paigus ja arvan, et on veel palju paidelasi, kes mu esinemistele jõudnud ei ole. Seega nüüd on see võimalus". Kuigi sündmusele on oodatud kuulajad alates 16. eluaastast, peab esineja õhtu jooksul kõlavaid nalju universaalseteks, mis lähevad peale nii noorematele kui vanematele.