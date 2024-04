Eesti tippvibulaskur Meeri-Marita Paas on Shanghais toimuval MK etapil jõudnud poolfinaali

Selle nädala teisipäeval toimunud kvalifikatsioonivõistluse lõpetas Paas 46 tugeva plokkvibulaskuri hulgas 11.kohal, mis tähendas, et hea laskmise teinud eestlanna ei pidanud laskma 1/32 finaalis, vaid jõudis otse 1/16 finaali, kus tema esimeseks duellipartneriks sai Korea laskur Yun Soo Song. Paas võitis Song´i kindlalt 145: 142. Oma teises duellis läks eestlanna vastamisi FRA sportlase Sophie Dodemont´ga, kelle Meeri- Marita alistas kindlalt tulemusega 148:144. Veerandfinaalis kohtus Paas eelringides kolmanda asetuse saanud Korea laskuri Yoohyun Oh´ga – ja teda võitis Paas tulemusega 146:144. Võit Korea tipplaskuri viis eestlanna poolfinaalidesse ja võitlema 2024 I MK etapil pronksmedalile.

Meeri-Marita Paas kommenteeris oma senist saavutust 2024. a esimesel välishooaja suurvõistlusel järgmiselt: “Poolfinaali jõudmine: Karjääri esimene MK Top 4 tuli mulle ootamatult, ning ausalt öeldes, ma ei uskunud alguses, et suudaksin selle eesmärgi Hiinas täita. Tuul kiskus ka aina tugevamaks iga matšiga aga võib-olla see aitaski mul võita. Läheb vastu laskmisele: Eks natuke närvis ikka aga tean, et oskan hästi lasta ja proovin nautida igat sekundit”