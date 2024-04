Türi finantsjuht astus vallavalitsusest tagasi ning lahkub ka ametist

Sulo Särkinen ise tagasiastumist põhjendada ei oska. "Vallavalitsuse töö sujus meil hästi. Tänaseks on aga finantsjuht andnud ka töökohalt lahkumise avalduse, mis teeb keeruliseks hetkel vallas käsilolevate aruannete koostamise ja lisaeelarve koostamise osa," jäi vallajuht nõutuks.

Mis puudutab vallavalitsuse liikmete arvu, vastas Särkinen eilsel volikogu istungil ka volinike küsimustele ning tõdes, et täitevorgani liikmete arv võiks edaspidi olla siiski suurem ning kas sinna võiksid kuuluda pigem ametnikud või poliitikud, see on arutamise koht.