Visa hing Ester Marjapuu: mida vanemaks, seda kiiremaks

Ester Marjapuud võib kohata rahvaspordivõistlustel, ujulas, metsarajal, ratta seljas, orienteerumistel või välismaal rogainidel. Sportimine on Estri igapäevaelu osa, kuigi see on siiski üks tema hobidest. Ametilt on Ester sotsiaalkindlustusameti ärianalüütik, mis tähendab esmaspäevast reedeni arvutitööd kontorilaua taga.