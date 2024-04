Kliimarevolutsioon metsanduses: Maailma esimesed teaduspõhised Süsiniku Reservi Pargid luuakse Eestis

EL on seadnud eesmärgi vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heitkoguseid 55% võrra ning istutada 3 miljardit puud. Innovatiivsed Pargid, mida Green Deal arendab, on loodud toetamaks seda eesmärk. Esimesed Süsiniku Pargid istutatakse juba sellel aastal (27.04), mil istutatakse üle 10 000 taime rohkem kui viiele hektarile.

Tauno Trink, Eesti Metsameistri tegevjuht, tõstab esile projektis osalemise tähtsust: "See ei ole ainult meie kohustus direktiivide järgi, vaid ka meie soov ja tahe panustada puhtamasse keskkonda. Samuti on see suur samm liikumaks meie eesmärgi suunas, olla aastaks 2030 süsinikuneutraalne. On suur rõõm ja au, et saame endale isikliku Süsiniku Reservi päris esimese Süsiniku Pargi ja teeme heas mõttes ajalugu. Kutsun üles ka kõiki teisi ettevõtteid sellist parki omama!"