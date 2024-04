Türi aianduse ja mesinduse seltsi juht Pille Marrandi on tänavuse laada eel kokku kogunud nii palju märke, kui on suutnud. Kollektsioonis on nii esimese, 1978. aasta augustis olnud Türi lillelaada plekkmärk, mis on üsna väsinud moega. Aga ka eeloleva, 45. järjekorranumbrit kandva laada uhiuus märk.