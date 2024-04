Järvamaal on algamas erinevates piirkondades teetööd, mis võivad omakorda tähendada liikluspiiranguid ning liiklejad peaksid olema valmis arvestama ajavaruga liikluses.

Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi selgitab, et on mõned 2023. aastal alustatud ja see aasta lõpetatavad tegevused. "Tarbja kogujatee ja silla ehitus Tallinn–Tartu maantee äärde vajab lõpetamist. Lisaks Koeru asulavahe rekonstrueerimine, millega eelmine aasta alustati ning mille peamine töö toimub sel aastal," ütles Palmi.