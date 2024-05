Teeme Ära talgunädal toob Järvamaale mõnikümmend talgut

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja Henrik Raave sõnul on pikk jahe kevad veidi seganud talgupaikades ettevalmistusi, ent nüüd saab lõpuks hoogsalt tegutsema asuda. „Kaua oodatud kevadilmad on kohal ja inimesed kõikjal üle Eesti käärivad käiseid üles, et talgutöödega pihta hakata,“ rääkis Raave ja lisas, et näiteks elurikka õppeaia rajamise talguid on kirjas juba üle 150. „Tänased eeltalgud Tallinnas koos Rõõmutarekese lasteaiaperega on sümboolseks alguseks kogu talgunädalale, mis tipneb laupäeval suure üle-eestilise talgupäevaga kümnete tuhandete talguliste osavõtul.“