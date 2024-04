Linnanaiskond näitas oma kiirust ja teravust

Naiskonna kapten Anna Maria Mets ütles, et Levadiaga mängust said nad ainult positiivseid emotsioone endaga kaasa võtta. "Lõpuks on märgata, et pusletükid hakkavad vaikselt kokku sobituma ja mängupilt on esimese liigamänguga võrreldes öö ja päev," rõõmustas ta.