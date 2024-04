Mudelistid sõlmisid hooaja kokku

Markus Piiritsale oli teine hooaeg ning kõik sõidud tegi ta A-finaalides. Meerit loetles, et neljal korral jõudis ta poodiumile, kusjuures kolm korda oli see kõige magusam ja kõrgem aste. „Seda õnneks ka Väike-Maarjas, sest see oli väga vajalik selleks, et saavutada hooaja üldvõit ja sellega koos ka peaauhind, milleks oli 1/10 võistlus bagi koos elektri ja akuga väärtuses ca 600 eurot.”