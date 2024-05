Järvejooksud stardivad taas

Järvamaa spordiliidu tegevjuht Piret Maaring sõnas, et võrreldes eelmise aastaga on sarjas muutunud nii mõndagi, näiteks on kahanenud jooksuvõistluste arv. „Mullu oli meil kokku 14 jooksuetappi, nüüd on neid 11,” selgitas ta.

Järelejäänud jooksuse populaarsusega on Maaringu sõnul aga nii ja naa. „Sarja kuulub nii väga menukaid etappe kui jookse, mis ülemäära palju osalejaid kohale ei too. Üheks selliseks oli näiteks ärajäänud Matsimäe jooks,” tõi ta välja. „Suured ja traditsioonilised Aravete kandi jooksud on aga endiselt vägagi populaarsed. Samuti ka Nurmekivi ja Pirksaare jooks. Järvamaa spordiliit on algataja, kuid eks palju oleneb edaspidi ka kohapealsest korraldajast.”

Maaring lisas, et sarja alustades seadsid nad eesmärgiks saada sadakond osalejat jooksu peale. „Nagu juba öeldud, siis osad jooksud seda numbrit ületavad, osad jäävad aga alla,” nentis ta.

Järvamaa järvede jooksud kuuluvad liikumissarja „Järvamaa liigub“. Kui avaetapp joosti eelmise nädala neljapäeval Käravetel, siis viimase jooksuna on 2. oktoobril kavas Margus Pirksaare jooksu Türi tehisjärve ääres. Vahepeale mahub suvi ja september ning veel üheksa jooksul.

Sarja eesmärgiks on ühendada tervislikest eluviisidest lugupidavaid järvamaalasi, julgustada neid liikumisharrastusega tegelema ja pakkuda võimalust osaleda Järvamaa jooksusarjas.

Järvejooksude kokkuvõttes tunnustatakse medalitega iga vanuseklassi esikolmikud, sportlikumaid ja aktiivsemaid peresid ning hooaja kokkuvõttes loositakse auhindu ka kõikides jooksudes osalenute vahel.

Selliseid aktiivseid inimesi on Piret Maaringu sõnul aastate jooksul olnud õnneks omajagu. „Samas on meil olnud ka inimesi, kes tulevad osalema ainult oma kodulähedasele jooksule. Palju on lapsi,” avaldas ta. „Et meie sooviks ongi inimestes liikumisharjumuse tekitamine, siis algus seegi.” (JT)

TEAVE Järvamaa järvede jooksud 2024 2. mail on Käravete järve jooks 16. mail kell 18 Preediku järve jooks 23. mail kell 18 Tarbja järve jooks 6. juunil kell 18 Väinjärve jooks 13. juunil kell 18 Paide tehisjärve jooks 13. juulil kell 12 A. Nurmekivi /Järva-Jaani järve jooks 20. augustil kell 14 Käru järve jooks 5. septembril kell 18 Mägede järve jooks 10. septembril kell 18 Rava järve jooks 19. septembril kell 18 Eistvere järve jooks 2. oktoobril kell 17 M.Pirksaare/Türi Tehisjärve jooks *Kaks nädalat enne jooksu avaldatakse täpne info distantsi ning stardi koha kohta. Allikas: Järvamaa spordiliit